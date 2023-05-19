Происшествия 19 мая 2023, 13:54 Секс-игрушка вместо взрывчатки. Симоньян прислали подозрительную бандероль Главред RT Симоньян заявила, что получила посылку со следами взрывчатки Пресс-служба Кремля

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Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян получила подозрительную посылку из Гонконга. Об этом журналистка написала в своем Telegram-канале.

«На мое имя на работу прислали бандероль со следами взрывчатки (безопасность обнаружила). Полиция разбирается», — написала она.

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После Симоньян опубликовала еще один пост, в котором сообщила, что же все-таки было в коробке. Взрывного устройства в посылке не оказалось, там лежала секс-игрушка.

«Говорят, это некая „вибропуля“ для сексуальных приключений. А по мне так пенал какой-то», — добавила главный редактор.

Ранее Маргарита Симоньян уже получала подозрительную посылку, в которой, по данным СМИ, были две книги о православии. Журналистка объясняла, что находится под госзащитой, поэтому ее отправления досматривают.