Происшествия 16 июля 2023, 15:26 Силы РЭБ подавили над морем в Севастополе еще один беспилотник ВСУ Губернатор Севастополя Развожаев: над морем силами РЭБ подавили еще один БПЛА Pxhere

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Российские средства радиоэлектронной борьбы подавили еще один беспилотный летательный аппарат ВСУ над акваторией Черного моря в районе Севастополя. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

«Сейчас наш флот продолжает его (беспилотника — прим. ред.) уничтожение на воде», — написал он.

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Губернатор отметил, что воздушная обстановка контролируется, и призвал верить только официальной информации. Он добавил, что все оперативные службы находятся на местах.

Ночью жители услышали громкие звуки, похожие на взрывы, они доносились со стороны Севастопольской бухты. Позже стало известно, что силы противовоздушной обороны и флот отражали атаку вражеских дронов.

В Минобороны сообщили, что ВСУ пытались атаковать город семью беспилотниками и двумя безэкипажными катерами полупогружного типа. Два дрона системы ПВО уничтожили над акваторией Черного моря, еще пять подавили средствами радиоэлектронной борьбы. При этом, по словам Развожаева, уничтожили девять украинских беспилотников, один из них в районе мыса Манганари.