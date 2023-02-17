17 февраля 2023, 08:55
Силы ПВО в Севастополе сбили украинский беспилотник
Губернатор Развожаев сообщил о сбитом беспилотнике ВСУ в районе Балаклавской ТЭС
Системы противовоздушной обороны в Севастополе сбили украинский беспилотник в районе Балаклавской теплоэлектростанции. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.
«Утром системы противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник в районе Балаклавской теплоэлектростанции», — написал он.
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Развожаев подчеркнул, что ТЭС не получила повреждений и продолжила работу в штатном режиме.
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«Украинские националисты не оставляют попыток нанесения ударов по объектам, важным для Севастополя», — добавил губернатор.
В четверг силы ПВО Севастополя также отразили атаку двух украинских беспилотных летательных аппаратов. Развожаев заявлял, что ситуация находится под полным контролем, и попросил местное население сохранять спокойствие.
Он призвал жителей города пользоваться только достоверной информацией из официальных источников.
Крым
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Севастополь
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