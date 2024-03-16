Происшествия 16 марта 2024, 07:23 Силы ПВО уничтожили восемь украинских БПЛА в двух областях Минобороны: в Белгородской и Курской областях ПВО уничтожила 8 украинских БПЛА РИА «Новости»

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Дежурные системы противовоздушной обороны в Белгородской и Курской областях ликвидировали восемь украинских беспилотников. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Дежурные средства ПВО перехватили и ликвидировали три БПЛА, ракету ТРК „Точка-У“ и реактивный снаряд РСЗО Vampire над территорией Белгородской области, а также пять беспилотных летательных аппаратов в Курской области», — заявили в ведомстве.

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Губернатор Курской области Роман Старовойт в Telegram-канале в 06:09 объявлял о ракетной опасности и призвал местных жителей укрыться в помещениях с глухими стенами. В 06:36 он сообщил об отмене тревоги.

В ночь на субботу беспилотник атаковал автомобиль в Грайворонском городском округе в Белгородской области, ранения получили пять человек, среди них ребенок. Всех пострадавших оперативно доставили в больницу.