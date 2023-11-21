Происшествия 21 ноября 2023, 01:27 Силы ПВО уничтожили украинский дрон над Курской областью Минобороны: ПВО уничтожила беспилотник ВСУ над Курской областью

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Система противовоздушной обороны сбила беспилотник Вооруженных сил Украины над территорией Курской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

В военном ведомстве заявили о пресечении попытки киевского режима совершить террористическую атаку беспилотными летательными аппаратами самолетного типа по объектам на территории РФ ночью 21 ноября около 00:30.

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«Дежурными силами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожили над территорией Курской области», — отметили в сообщении.

Вооруженные силы Украины практически каждый день предпринимают попытки атаковать граничащие со страной регионы, в том числе с применением беспилотников. Ранее российские военные сбили украинские дроны в небе над Брянской и Орловской областями.

Силы ПВО отразили атаку дрона в городском округе Электросталь 19 ноября. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что разрушений на месте падения обломков нет.