Происшествия 04 января 2024, 21:08 Силы ПВО уничтожили украинский дрон над Черным морем Минобороны: ПВО уничтожила беспилотник ВСУ над Черным морем РИА «Новости»

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Система противовоздушной обороны сбила беспилотник Вооруженных сил Украины в северо-западной части акватории Черного моря. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

В военном ведомстве заявили о пресечении попытки киевского режима совершить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом самолетного типа по объектам на территории РФ 4 января около 20:40.

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В четверг вечером боевики ВСУ выпустили в сторону Липецкой области зенитную ракету С-200. Средства ПВО перехватили украинское оружие. Это была первая попытка атаковать ракетой находящийся не на границе российский регион.

Накануне военные России пресекли очередную попытку киевского режима атаковать территорию Белгородской области. Были ликвидированы девять ракет «Точка-У» и «Ольха».

Ранее Минобороны РФ сообщило, что 31 дежурные системы ПВО ликвидировали три украинских дрона над Ростовской областью.