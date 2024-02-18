Происшествия 18 февраля 2024, 00:01 Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Воронежем Гусев: средства ПВО сбили дрон ВСУ в небе над Воронежем РИА «Новости»

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Силы противовоздушной обороны обнаружили и ликвидировали украинский беспилотник самолетного типа над Воронежем. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Воронежской области Александр Гусев.

«Последствия на земле уточняются. По предварительным данным, никто из граждан не пострадал», — написал глава региона.

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По словам Гусева, оперативная ситуация находится на контроле.

Ранее губернатор сообщил, что специалисты не обнаружили взрывчатку в трех украинских беспилотниках, сбитых под Воронежем.

Силы ПВО также ликвидировали украинский беспилотник над территорией Брянской области. По словам главы региона Александра Богомаза, его обнаружили над Стародубским муниципальным округом. Он добавил, что пострадавших и разрушений нет.

Также появилась информация, что дрон, запущенный с территории Украины в пятницу, 16 февраля, атаковал насосную станцию спиртового завода «Курскпродукт» в Глушковском районе Курской области.