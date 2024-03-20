Происшествия 20 марта 2024, 07:26 Военные уничтожили над Саратовской областью четыре беспилотника Минобороны: силы ПВО уничтожили 5 БПЛА в Белгородской и Саратовской областях РИА «Новости»

Читать 360tv в

На территорией России ликвидировали пять беспилотников самолетного типа. Четыре из них засекли над Саратовской областью, сообщило Минобороны.

«Сегодня ночью пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки по объектам на территории Российской Федерации», — объявила пресс-служба.

Реклама

В общей сложности нейтрализовали пять дронов. Дежурными средствами ПВО уничтожили четыре беспилотника в Саратовской и один в Белгородской областях.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин заявил, что дроны сбили после четырех часов утра. Их засекли над городом Энгельсом. Силы ПВО сработали оперативно, никто из жителей не пострадал. Разрушений в городе не зафиксировали. Власти Белгородской области не комментировали атаку.

Украинский беспилотник уничтожили 19 марта в Воронеже. Повреждения получили несколько жилых домов, административных зданий и машин в Левобережном районе.