Происшествия 27 августа 2023, 07:32 Силы ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Брянской и Курской областями Минобороны: ПВО уничтожила два дрона ВСУ над Брянской и Курской областями

Читать 360tv в

Ночью и утром 27 августа дежурные средства противовоздушной обороны обнаружили и уничтожили два украинских беспилотника над Брянской и Курской областями. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

В оборонном ведомстве констатировали, что киевский режим предпринял очередные попытки террористических атак на территории России. Применялись беспилотники самолетного типа. Оба дрона ликвидировали в полете.

Власти Брянской области также сообщали о сбитом беспилотнике ВСУ вечером 26 августа. Аппарат уничтожили над Трубчевским районом силами ПВО. Дрон упал в поле. Пострадавших и разрушений не было.

А в ночь на субботу, 26 августа, системы противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник на подлете к Москве. Его уничтожили в небе над Истринским городским округом Московской области.