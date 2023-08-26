Важное 26 августа 2023, 09:45 Силы ПВО уничтожили беспилотник ВСУ над Белгородской областью Минобороны: силы ПВО уничтожили беспилотник ВСУ над Белгородской областью РИА «Новости»

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Силы противовоздушной обороны России уничтожили украинский беспилотник над Шебекинским городским округом Белгородской области. Об этом информировали в Минобороны.

Очередную попытку террористической атаки украинский режим предпринял около 09:00. Использовался дрон самолетного типа.

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Ранее, около 03:00, украинские боевики попытались атаковать с беспилотника объекты столичного региона. Средствами ПВО уничтожили дрон над Истринским городским округом Московской области.

Американские СМИ предположили, что ВСУ стали чаще пытаться атаковать российские объекты дронами, поскольку контрнаступление идет медленно и необходимо как-то поднимать моральный дух украинцев. Тем самым боевики демонстрируют, что еще способны «нанести ответный удар».