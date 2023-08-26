26 августа 2023, 09:45
Силы ПВО уничтожили беспилотник ВСУ над Белгородской областью
Минобороны: силы ПВО уничтожили беспилотник ВСУ над Белгородской областью
Силы противовоздушной обороны России уничтожили украинский беспилотник над Шебекинским городским округом Белгородской области. Об этом информировали в Минобороны.
Очередную попытку террористической атаки украинский режим предпринял около 09:00. Использовался дрон самолетного типа.«Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат был уничтожен над территорией Шебекинского района Белгородской области», — процитировал ТАСС сообщение оборонного ведомства.
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Ранее, около 03:00, украинские боевики попытались атаковать с беспилотника объекты столичного региона. Средствами ПВО уничтожили дрон над Истринским городским округом Московской области.
Американские СМИ предположили, что ВСУ стали чаще пытаться атаковать российские объекты дронами, поскольку контрнаступление идет медленно и необходимо как-то поднимать моральный дух украинцев. Тем самым боевики демонстрируют, что еще способны «нанести ответный удар».
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