12 марта 2024, 04:49
Силы ПВО уничтожили летевший на Москву дрон ВСУ
Силы ПВО сбили дрон ВСУ над Раменским городским округом, пострадавших нет
Силы противовоздушной обороны отразили атаку украинского беспилотника, летевшего на Москву. Аппарат сбили в Раменском городском округе Подмосковья, сообщил в своем Telegram-канале столичный мэр Сергей Собянин.
«На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет», — уточнил градоначальник.
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По словам Собянина, экстренные службы уже работают на месте происшествия.
До этого украинские беспилотники сбили над Курской и Тульской областями. Перед этим в средства ПВО сработали в небе над Курском.
В понедельник, 11 марта, украинский дрон атаковал легковой автомобиль в селе Новое в Волоконовском районе Белгородской области. Как сообщил глава региона Вячеслав Гладков, пострадавших не было, в машине только стекла выбило.
Ранее российский боец уничтожил дрон-камикадзе ВСУ метким выстрелом из автомата в окрестностях Авдеевки.
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