Происшествия 12 марта 2024, 04:49 Силы ПВО уничтожили летевший на Москву дрон ВСУ Силы ПВО сбили дрон ВСУ над Раменским городским округом, пострадавших нет РИА «Новости»

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Силы противовоздушной обороны отразили атаку украинского беспилотника, летевшего на Москву. Аппарат сбили в Раменском городском округе Подмосковья, сообщил в своем Telegram-канале столичный мэр Сергей Собянин.

«На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет», — уточнил градоначальник.

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По словам Собянина, экстренные службы уже работают на месте происшествия.

До этого украинские беспилотники сбили над Курской и Тульской областями. Перед этим в средства ПВО сработали в небе над Курском.

В понедельник, 11 марта, украинский дрон атаковал легковой автомобиль в селе Новое в Волоконовском районе Белгородской области. Как сообщил глава региона Вячеслав Гладков, пострадавших не было, в машине только стекла выбило.

Ранее российский боец уничтожил дрон-камикадзе ВСУ метким выстрелом из автомата в окрестностях Авдеевки.