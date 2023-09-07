Происшествия 07 сентября 2023, 05:59 Силы ПВО уничтожили беспилотник над Брянским районом Губернатор Богомаз: силы ПВО уничтожили беспилотник ВСУ над Брянским районом РИА «Новости»

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Российские силы противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник над Брянским районом. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Сегодня ночью пресечена попытка ВСУ совершить террористическую атаку с помощью БПЛА. Силами Министерства обороны РФ уничтожен беспилотный летательный аппарат над Брянским районом», — сказано в сообщении.

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По его словам, пострадавших и разрушений в результате случившегося нет. На месте происшествия начали работу сотрудники оперативных служб.

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что в Ростове-на-Дону ПВО ликвидировали два беспилотника. Один дрон упал в центре региона, а другой — за городом, в западной части.

По его словам, один человек пострадал после атаки БПЛА. У него резаные раны ног. От госпитализации местный житель отказался.