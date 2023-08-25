Происшествия 25 августа 2023, 05:10 Силы ПВО уничтожили 42 беспилотника в небе над Крымом Минобороны: силы ПВО уничтожили 42 беспилотника в небе над Крымом РИА «Новости»

Читать 360tv в

Российские средства противовоздушной обороны обнаружили 42 беспилотника над территорией Крыма. Все дроны подавили и уничтожили, сообщило Минобороны в Telegram-канале.

«Пресечена попытка киевского режима осуществить террористические атаки беспилотными летательными аппаратами самолетного типа по территории Российской Федерации. Средствами ПВО обнаружено 42 беспилотных летательных аппарата», — заявили в оборонном ведомстве.

Реклама

Как уточнили в министерстве, такое количество дронов выявили в течение ночи в пятницу, 25 августа. Девять БПЛА уничтожили, а 33 беспилотника подавили средствами радиоэлектронной борьбы. Последние не достигли своих целей и потерпели крушение.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что несколько украинских беспилотников поразили над морем в районе мыса Херсонес. Гражданская инфраструктура не пострадала.