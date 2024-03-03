Происшествия 03 марта 2024, 05:49 Силы ПВО уничтожили 38 дронов ВСУ над Крымом РИА «Новости»

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Средства противовоздушной обороны уничтожили над Крымом 38 украинских беспилотников. Об этом в своем Telegram-канале сообщило Минобороны РФ.

Этой ночью российские военные пресекли попытку киевского режима совершить террористическую атаку на территории РФ.

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«Дежурными средствами ПВО все украинские беспилотные летательные аппараты уничтожены над территорией Республики Крым», — уточнило ведомство.

Ранее Минобороны сообщило, что системы ПВО ликвидировали украинский беспилотник над Белгородской областью, причем третий за субботний вечер.

Кроме того, бойцы ВС РФ в зоне специальной военной операции за сутки сбили 107 украинских БПЛА, пять крылатых ракет Storm Shadow и семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS». Помимо этого, российские военные поразили военную технику и живую силу противника в 112 районах проведения СВО.