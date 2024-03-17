Происшествия 17 марта 2024, 05:36 Силы ПВО сбили еще два дрона ВСУ, летевших на Москву Силы ПВО сбили два дрона ВСУ в Ступинском и Раменском городских округах РИА «Новости»

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Силы противовоздушной обороны ликвидировали в Подмосковье еще два украинских беспилотника, летевших на Москву. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

По словам градоначальника, аппараты сбили в Раменском и Ступинском городских округах.

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«На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет», — уточнил мэр.

На местах уже работают сотрудники экстренных служб.

До этого средства ПВО сбили два беспилотника ВСУ в городском округе Домодедово. На месте падения обломков обошлось без разрушений и пострадавших.

Также атаку украинского беспилотника отразили в Ростовской области. Силы ПВО ликвидировали аппарат на подлете к Каменску. По словам главы региона Василия Голубева, информацию о последствиях на земле еще уточняют.