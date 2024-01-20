Происшествия 20 января 2024, 22:53 Силы ПВО сбили украинский дрон над Орловской областью Минобороны: украинский БПЛА сбили над Орловской областью РИА «Новости»

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Дежурные средства противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник над Орловской областью. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.

«Около 22:30 по московскому времени пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотного летательного аппарата самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — уточнил канал.

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Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что системы ПВО уничтожили украинский беспилотник в небе над регионом. В Минобороны подтвердили уничтожение воздушной цели.

До этого средства радиоэлектронной борьбы подавили три дрона ВСУ над Брянской областью. По его словам, пострадавших и разрушений не было.

Это были не первые террористические атаки киевского режима за последние дни. До этого украинские боевики обстреляли село Сушаны Климовского района и село Курковичи, по одному беспилотнику ВСУ российские военные сбили над Трубчевским и Суземским районами области.