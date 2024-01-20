20 января 2024, 22:53
Силы ПВО сбили украинский дрон над Орловской областью
Минобороны: украинский БПЛА сбили над Орловской областью
Дежурные средства противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник над Орловской областью. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.
«Около 22:30 по московскому времени пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотного летательного аппарата самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — уточнил канал.
Реклама
Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что системы ПВО уничтожили украинский беспилотник в небе над регионом. В Минобороны подтвердили уничтожение воздушной цели.
До этого средства радиоэлектронной борьбы подавили три дрона ВСУ над Брянской областью. По его словам, пострадавших и разрушений не было.
Это были не первые террористические атаки киевского режима за последние дни. До этого украинские боевики обстреляли село Сушаны Климовского района и село Курковичи, по одному беспилотнику ВСУ российские военные сбили над Трубчевским и Суземским районами области.
Беспилотники
Минобороны РФ
ВСУ
Россия
ПВО
Реклама
Реклама