Происшествия 17 сентября 2023, 04:32 Силы ПВО сбили украинский БПЛА в Подмосковье Собянин: силы ПВО сбили украинский БПЛА в Раменском городском округе Подмосковья РИА «Новости»

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Второй беспилотник, который пытался атаковать Москву, сбили в ночь на 17 сентября в Московской области, сообщил столичный мэр Сергей Собянин в своем Telegram-канале. Силы ПВО уничтожили украинский БПЛА в небе над Раменским городским округом.

«Еще один беспилотник, пытавшийся осуществить атаку на Москву, сбит сегодня ночью силами ПВО», — сообщил Собянин.

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Он отметил, что БПЛА уничтожили в Раменском городском округе Московской области.

По предварительным данным, разрушений и пострадавших после падения обломков нет.

Несколькими часами ранее Собянин сообщил, что силы противовоздушной обороны отразили атаку беспилотника в городском округе Истра Московской области. Столичный градоначальник уточнил, что, предварительно, разрушений и пострадавших нет. На месте падения обломков оперативно приступили к работе экстренные службы города.