08 января 2024, 22:36
Силы ПВО сбили украинские снаряды РСЗО «Вампир» над Белгородской областью
Минобороны: силы ПВО сбили 10 реактивных снарядов ВСУ над Белгородской областью
Российские силы противовоздушной обороны сбили 10 вражеских реактивных снарядов над Белгородской областью, сообщило Минобороны. Украина использовала для атаки систему залпового огня RM-70 «Вампир».
Атака произошла в 21:30 по местному времени. Силам ПВО удалось справиться с ударом и пресечь угрозу для объектов на территории РФ. Информации о пострадавших и повреждениях не поступало.
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В ответ на украинскую попытку удара в Белгороде и Белгородском районе включили сирену ракетной опасности. Жителей призвали спрятаться в укрытиях и не подходить к окнам.
РСЗО «Вампир» ранее использовалась Украиной для ударов по Белгороду. ВСУ получили эти системы от Чехии: «Вампир» представляет из себя европейский аналог советских комплексов «Град», способный работать с разными типами снарядов.
В последние недели ВСУ увеличили интенсивность обстрелов приграничных регионов России, выбирая в качестве целей гражданскую инфраструктуру. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что с 29 декабря удары повредили почти тысячу жилых помещений.
Минобороны РФ
Украина
ПВО
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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