Происшествия 08 января 2024, 22:36 Силы ПВО сбили украинские снаряды РСЗО «Вампир» над Белгородской областью Минобороны: силы ПВО сбили 10 реактивных снарядов ВСУ над Белгородской областью Karel Šubrt, CC BY-SA 4.0 / Википедия

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Российские силы противовоздушной обороны сбили 10 вражеских реактивных снарядов над Белгородской областью, сообщило Минобороны. Украина использовала для атаки систему залпового огня RM-70 «Вампир».

Атака произошла в 21:30 по местному времени. Силам ПВО удалось справиться с ударом и пресечь угрозу для объектов на территории РФ. Информации о пострадавших и повреждениях не поступало.

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В ответ на украинскую попытку удара в Белгороде и Белгородском районе включили сирену ракетной опасности. Жителей призвали спрятаться в укрытиях и не подходить к окнам.

РСЗО «Вампир» ранее использовалась Украиной для ударов по Белгороду. ВСУ получили эти системы от Чехии: «Вампир» представляет из себя европейский аналог советских комплексов «Град», способный работать с разными типами снарядов.

В последние недели ВСУ увеличили интенсивность обстрелов приграничных регионов России, выбирая в качестве целей гражданскую инфраструктуру. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что с 29 декабря удары повредили почти тысячу жилых помещений.