Происшествия 29 января 2024, 21:19 Силы ПВО сбили три снаряда ВСУ над Белгородской областью Минобороны: над Белгородской областью сбили три украинских снаряда «Ураган» РИА «Новости»

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Система противовоздушной обороны в Белгородской области сбила три воздушные цели. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Около 20:30 пресекли попытку киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории РФ c применением реактивной системы залпового огня „Ураган“», — указали в ведомстве.

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Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о ликвидации нескольких воздушных целей на подлете к поселку Горьковский в Грайворонском городском округе. По предварительным данным, никто не пострадал.

До этого стало известно об очередной атаке Вооруженных сил Украины на Белгородскую область. Удар пришелся на окраину села Долгое в Валуйском городском округе. Противник использовал сразу три дрона-камикадзе. В результате взрывов пострадавших нет, повреждения получили гражданский автомобиль и экскаватор.