Происшествия 16 февраля 2024, 20:22 Силы ПВО сбили разведывательный дрон ВСУ над Брянской областью Богомаз: ПВО сбила украинский дрон-разведчик над Брянской областью РИА «Новости»

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Силы противовоздушной обороны сбили беспилотный летательный аппарат-разведчик самолетного типа ВСУ над Унечским районом Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

По данным губернатора, в результате атаки никто не пострадал, разрушений на земле нет. На месте падения осколков работают оперативные службы.

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В ночь на пятницу, 16 февраля силы ПВО сбили пять украинских беспилотников над территорией России. Четыре из них перехватили над Черным морем, еще один — над Белгородской областью.

В четверг, 15 февраля, три резервуара с топливом загорелись на нефтяной базе под Курском после атаки украинского дрона. Пожару присвоили повышенный ранг сложности. К тушению привлекли 165 пожарных и 35 единиц техники, в том числе, пожарные поезда. В результате ЧП никто не пострадал.