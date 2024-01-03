Происшествия 03 января 2024, 00:08 Силы ПВО сбили ракеты «Точка-У» и «Ольха» над Белгородом РИА «Новости»

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Российские средства противовоздушной обороны пресекли очередную попытку киевского режима атаковать территорию Белгородской области, уничтожив запущенные ВСУ ракеты «Точка-У» и «Ольха» в количестве девяти штук. Об этом сообщило в своем Telegram-канале военное ведомство.

«Дежурными средствами ПВО две ракеты ОТРК „Точка-У“ и семь ракет РСЗО „Ольха“ были уничтожены над Белгородской областью», — уточнили в Минобороны.

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Ранее губернатор области Вячеслав Гладков сообщил, что дежурные силы ПВО сбили девять воздушных целей на подлете к Белгороду.

По его словам, серьезного ущерба городской инфраструктуры не зафиксировали. В Белгороде в трех домовладениях выбило стекла, была повреждена газовая труба и легковой автомобиль. Также повреждена кровля в трех частных домах в Белгородском районе, уточнил глава региона.

Украинские военные устроили массированный обстрел Белгорода, начиная с 30 декабря прошлого года. Как считают в военном ведомстве РФ, ВСУ таким образом пытаются отвлечь внимание от своих поражений на фронте и спровоцировать российские войска на аналогичные действия.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что дежурные системы ПВО 31 декабря уничтожили три украинских дрона над Ростовской областью. В военном ведомстве назвали налет беспилотников ВСУ террористической атакой.