Происшествия 24 марта 2024, 20:55 Силы ПВО сбили над Белгородом 22 воздушные цели Гладков: четыре человека пострадали при обстреле ВСУ в Белгородской области РИА «Новости»

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Российские дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили над Белгородом и Белгородским районом 22 воздушные цели. В результате атаки ВСУ пострадали четыре человека, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Из них — трое мужчин и одна женщина. Один получил проникающее осколочное ранение грудной клетки, другой — перелом костей предплечья, женщина — закрытую черепно-мозговую травму и ушибленную рану головы. Всех троих доставили в городскую больницу. Еще один пострадавший самостоятельно обратился в травмпункт. Пострадавшим оказали всю необходимую помощь.

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В Белгороде, по предварительным данным, в результате воздушной атаки украинских боевиков повреждения получили 22 квартиры в семи многоквартирных домах, семь зданий в частном секторе и одна постройка хозяйственного назначения, 11 автомобилей получили повреждения.

«Есть разрушения, но мы не видим проблем, которые бы нам не позволили в короткий срок выполнить восстановительные работы», — подчеркнул глава региона.