Происшествия 13 августа 2023, 22:45 Силы ПВО сбили еще один беспилотник над Белгородской областью Минобороны: силы ПВО сбили украинский беспилотник над Белгородской областью РИА «Новости»

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ВСУ снова попытались атаковать беспилотником Белгородскую область. Как сообщили в Минобороны РФ, силы ПВО около 22:00 сбили над регионом дрон самолетного типа.

«13 августа около 22:00 по московскому времени пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — рассказали в ведомстве.

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В министерстве добавили, что пострадавших и разрушений нет.

Ранее днем в Белгороде на улице Есенина прогремел взрыв. По словам главы региона Вячеслава Гладкова, предварительно, причиной стал боевой дрон. В результате ЧП повреждения получили пять квартир и 16 автомобилей.

Всего за прошедшие сутки, не считая происшествия в областном центре, сообщалось еще о трех атаках на Белгородскую область. Первый БПЛА сбили рано утро — около 04:00. Следующие атаки произошла в 11:00 и 14:00.