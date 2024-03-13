13 марта 2024, 15:55
Силы ПВО сбили два украинских БПЛА над Белгородской областью
Минобороны: силы ПВО сбили еще два БПЛА над Белгородской областью
Система противовоздушной обороны ликвидировала два украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Белгородской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
«В 15:30 по московскому времени дежурные средства ПВО пресекли попытку киевского режима совершить террористическую атаку и сбили два беспилотных летательных аппарата над территорией Белгородской области», — заявили в ведомстве.
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Глава Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале уточнил, что БПЛА сбили в районе сел Головино и Ближнее.
«Обломки от первого беспилотника повредили крышу домовладения в селе Стрелецкое. В результате падения второго загорелся утеплитель на кровле частного жилого домовладения в селе Пушкарное», — написал он.
Ранее стало известно, что Белгород атаковали два украинских дрона. Один из них врезался в многоквартирный дом, а другой рухнул в руку. Местные жители ранения не получили, никто за медпомощью не обращался.
Утром Минобороны сообщало, что за прошлую ночь силы ПВО сбили 58 беспилотников ВСУ на территории сразу нескольких регионах страны.
Минобороны РФ
ПВО
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