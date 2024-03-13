Важное 13 марта 2024, 15:55 Силы ПВО сбили два украинских БПЛА над Белгородской областью Минобороны: силы ПВО сбили еще два БПЛА над Белгородской областью РИА «Новости»

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Система противовоздушной обороны ликвидировала два украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Белгородской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«В 15:30 по московскому времени дежурные средства ПВО пресекли попытку киевского режима совершить террористическую атаку и сбили два беспилотных летательных аппарата над территорией Белгородской области», — заявили в ведомстве.

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Глава Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале уточнил, что БПЛА сбили в районе сел Головино и Ближнее.

«Обломки от первого беспилотника повредили крышу домовладения в селе Стрелецкое. В результате падения второго загорелся утеплитель на кровле частного жилого домовладения в селе Пушкарное», — написал он.

Ранее стало известно, что Белгород атаковали два украинских дрона. Один из них врезался в многоквартирный дом, а другой рухнул в руку. Местные жители ранения не получили, никто за медпомощью не обращался.

Утром Минобороны сообщало, что за прошлую ночь силы ПВО сбили 58 беспилотников ВСУ на территории сразу нескольких регионах страны.