Происшествия 11 августа 2023, 08:37 Силы ПВО сбили два украинских беспилотника на подлете к Курску Губернатор Старовойт: ПВО сбила два беспилотника ВСУ на подлете к Курску 10 августа Соцсети

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Силы противовоздушной обороны сбили два украинских беспилотника на подлете к Курску. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале.

По его информации, это произошло накануне около 23:00. Глава Курской области поблагодарил воинов «за защиту и профессионализм».

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Вчера днем также стало известно, что под удар ВСУ попала деревня Заболотовка Глушковского района. Старовойт уточнял, что прилетов было восемь. Раненых не было. В результате обстрела оказались повреждены крыши, окна, заборы, хозяйственные постройки и автомобили в пяти домовладениях. Собственникам окажут помощь.

За день до этого СМИ сообщили об атаке беспилотника на комбинат по переработке зерна в поселке Теткино Курской области. Пострадавших и разрушений удалось избежать.

А перед этим, 8 августа, украинский дрон-камикадзе упал на территорию Горнальского Свято-Николаевского монастыря. Незначительно пострадал ребенок — ему помогли на месте, затем отправили в больницу для дальнейшего осмотра.