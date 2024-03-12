Важное 12 марта 2024, 15:13 Силы ПВО сбили четыре беспилотника ВСУ над Курской областью Минобороны: силы ПВО сбили четыре БПЛА над территорией Курской области РИА «Новости»

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Российские военные пресекли очередную попытку киевского режима провести террористическую атаку, над Курской областью силы ПВО уничтожили четыре беспилотника. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«С 12:40 по 13:40 по московскому времени дежурные средства ПВО сбили четыре украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Курской области», — заявили в ведомстве.

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ранее во вторник сообщил, что бойцы Росгвардии огнем стрелкового оружия сбили беспилотник ВСУ, которые пытался нанести удар по коммерческому зданию.

Глава Ростовской области Василий Голубев заявлял о риске удара беспилотника около полудня, однако отменил режим опасности спустя несколько минут.

Политолог Юрий Светов рассказывал «360», что целью нанесения ударов по регионам России для Украины является раскачка общественного мнения внутри страны.