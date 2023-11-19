Происшествия 19 ноября 2023, 01:22 Силы ПВО предотвратили атаку украинских военных на Москву — Собянин Собянин: силы ПВО сбили беспилотник в Богородском городском округе Подмосковья РИА «Новости»

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Силы противовоздушной обороны подавили беспилотник в Богородском городском округе Московской области. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале.

«Сегодня ночью в Богородском городском округе силами ПВО пресечена попытка атаки беспилотника на Москву», — заявил он.

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Градоначальник отметил, что в результате происшествия никто не пострадал, разрушений нет. На место ЧП прибыли сотрудники экстренных служб.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что дрон-камикадзе атаковал поселок Горьковский под Белгородом. По его словам, в результате случившегося двое местных жителей получили ранения ног.

Пострадавших госпитализировали в городскую больницу № 2, медики оказывают им необходимую помощь. Гладков отметил, что беспилотник целился на инфраструктурный объект связи.