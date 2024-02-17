17 февраля 2024, 08:57
Силы ПВО сбили более 30 украинских беспилотников за ночь
Минобороны: силы ПВО ликвидировали 33 украинских беспилотника за ночь
В течение ночи российские системы противовоздушной обороны уничтожили 33 украинских беспилотника над несколькими областями страны. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
«Сегодня ночь дежурные средства ПВО пресекли попытку киевского режима совершить террористическую атаку на территории России с применением 33 беспилотников самолетного типа», — заявили в ведомстве.
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В пресс-службе уточнили, что 18 беспилотников уничтожили в небе над Брянской областью, шесть — над Калужской, по четыре — над Воронежской и Белгородской, а также один — над Курской.
Днем ранее Минобороны сообщило, что в течение недели российские силы нанесли 30 ударов высокоточным оружием и беспилотниками по объектам военно-промышленного комплекса Украины, а также местам скопления боевой техники и живой силы ВСУ.
Также ведомство показывало кадры боевой работы штурмовиков Су-25 в зоне специальной операции.
Беспилотники
Минобороны РФ
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