Происшествия 01 марта 2024, 07:12 Силы ПВО засекли беспилотники над Нижегородской областью Минобороны: в Белгородской и Нижегородской областях уничтожили 4 БПЛА РИА «Новости»

Читать 360tv в

Ночью над российской территорией засекли четыре беспилотника. Один из них сбили в Белгородской области, три перехватили в Нижегородской. Об этом сообщило Минобороны.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области и три БПЛА перехвачены над территорией Нижегородской области», — объявила пресс-служба.

Реклама

Киевский режим, по информации министерства, использовал беспилотники самолетного типа. Их уничтожили в течение ночи.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал об уничтоженном дроне между населенными пунктами Городище и Резников в Корочанском районе. Другой беспилотник сбили в Курской области, где вечером объявили режим ракетной опасности. Власти Воронежа предупредили жителей о приближавшихся пяти БПЛА и посоветовали спуститься в укрытия.