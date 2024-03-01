01 марта 2024, 07:12
Силы ПВО засекли беспилотники над Нижегородской областью
Минобороны: в Белгородской и Нижегородской областях уничтожили 4 БПЛА
Ночью над российской территорией засекли четыре беспилотника. Один из них сбили в Белгородской области, три перехватили в Нижегородской. Об этом сообщило Минобороны.
«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области и три БПЛА перехвачены над территорией Нижегородской области», — объявила пресс-служба.
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Киевский режим, по информации министерства, использовал беспилотники самолетного типа. Их уничтожили в течение ночи.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал об уничтоженном дроне между населенными пунктами Городище и Резников в Корочанском районе. Другой беспилотник сбили в Курской области, где вечером объявили режим ракетной опасности. Власти Воронежа предупредили жителей о приближавшихся пяти БПЛА и посоветовали спуститься в укрытия.
Беспилотники
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