Происшествия 01 сентября 2023, 09:10 Силы ПВО сбили беспилотник рядом с Люберцами Мэр Собянин: силы ПВО сбили беспилотник рядом с Люберцами Pxhere

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Очередную попытку атаки беспилотников на российскую столицу удалось пресечь утром 1 сентября. Системы противовоздушной обороны сбили БПЛА рядом с Люберцами в Подмосковье. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин написал в своем Telegram-канале.

«Сегодня силами ПВО рядом с Люберцами пресечена очередная попытка пролета беспилотника к Москве», — написал он.

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По предварительным данным, обошлось без пострадавших и разрушений. Экстренные службы уже работают на месте случившегося. Собянин поблагодарил военных за то, что они не дали ВСУ возможность испортить День знаний в Москве. Информацию о сбитом в городском округе Люберцы БПЛА подтвердили и в Минобороны.

Накануне градоначальник также сообщал об успешном пресечении атаки на столицу. По его словам, летевший на Москву беспилотный летательный аппарат сбили в Воскресенском городском округе Подмосковья.