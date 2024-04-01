Происшествия 01 апреля 2024, 20:05 Силы ПВО сбили 19 реактивных снарядов Vampire над Белгородской областью Минобороны: в Белгородской области уничтожили 19 реактивных снарядов Vampire РИА «Новости»

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Силы противовоздушной обороны уничтожили 19 реактивных снарядов Vampire в небе над Белгородской областью. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Около 18:30 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire», — заявили в ведомстве.

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ранее сообщал, что в регионе включили сирену ракетной опасности и призвал жителей, которые находятся дома, не подходить к окнам, укрыться в помещениях со сплошными стенами — в коридоре, ванной, туалете или кладовой.

В понедельник, 1 апреля, Белгородская область подверглась очередным ударам со стороны ВСУ. Силы ПВО РФ уничтожили очередной дрон, запущенный украинским боевиками.