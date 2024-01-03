Важное 03 января 2024, 09:24 Силы ПВО сбили 12 украинских ракет в небе над Белгородской областью Минобороны: системы ПВО уничтожили 12 ракет над Белгородской областью РИА «Новости»

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Дежурные средства противовоздушной обороны утром 3 января ликвидировали 12 украинских ракет в небе над Белгородской областью. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Дежурные средства ПВО в небе над Белгородской областью уничтожили шесть ракет РСЗО „Ольха“ и шесть ракет ТРК „Точка-У“», — отметили в ведомстве.

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Утром в среду глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о работе сирены ракетной опасности в Белгороде. Он просил местных жителей укрыться в убежищах и не подходить к окнам.

По словам губернатора, силы ПВО ликвидировали несколько украинских ракет, информация о последствиях на земле не поступала.

Ранее Гладков рассказал о невозможности уведомления населения о ракетных ударах с помощью СМС-рассылок. Он отмечал, что для этого на данный момент нет соответствующих технических возможностей.