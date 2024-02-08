08 февраля 2024, 19:17
Силы ПВО сбили 12 целей над Белгородом. Частные домовладения получили повреждения
Гладков: в Белгородском районе система ПВО сбила 12 воздушных целей
В Белгороде и Белгородской области сработала система противовоздушной обороны. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
«По информации от Министерства обороны, сбито 12 воздушных целей на подлете к городу. По предварительным данным, пострадавших нет», — написал он.
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Девять частных домовладений получили повреждения в поселках Разумное, Новосадовый и селе Ближняя Игуменка Белгородского района. Также пострадали три автомобиля. В строящемся детском саду пробило крышу.
На месте ЧП работают оперативные службы. Информация о повреждениях уточняется.
Немногим ранее Министерство обороны сообщило, что средства ПВО сбили в Белгородской области 12 украинских реактивных снарядов. ВСУ использовали для атаки РСЗО «Ураган» и «Ольха».
Накануне Вооруженные силы Украины атаковали регион с помощью реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire. Боевики выпустили по Белгородской области семь снарядов.
ВСУ
Украина
Обстрелы Белгорода со стороны ВСУ
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