Важное 06 августа 2023, 12:02 Силы ПВО предотвратили атаку беспилотника на Москву Мэр Собянин: силы ПВО не допустили атаку беспилотника на Москву

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Силы противовоздушной обороны отбили попытку атаки Москвы дроном. Об этом заявил в Telegram-канале мэр города Сергей Собянин.

Беспилотный аппарат, указал он, пытался прорваться к городу в районе 11:00.

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«На подлете силами ПВО был уничтожен. Военные — молодцы», — подчеркнул Собянин.

Ранее в аэропорту Внуково сообщили об ограничении приема и вылета рейсов, часть самолетов перенаправили в другие авиагавани Московского авиационного узла.

По неподтвержденным данным, аэропорт ограничил полеты из-за плана «Ковер», вводимого при неизвестных объектах в воздухе.

Также в ночь на 1 августа ПВО России сбили несколько дронов, один из которых врезался в фасад башни в Москва-Сити, еще два аппарата уничтожили над Одинцовским и Наро-Фоминским районами Московской области.