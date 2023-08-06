06 августа 2023, 12:02
Силы ПВО предотвратили атаку беспилотника на Москву
Мэр Собянин: силы ПВО не допустили атаку беспилотника на Москву
Силы противовоздушной обороны отбили попытку атаки Москвы дроном. Об этом заявил в Telegram-канале мэр города Сергей Собянин.
Беспилотный аппарат, указал он, пытался прорваться к городу в районе 11:00.
Реклама
«На подлете силами ПВО был уничтожен. Военные — молодцы», — подчеркнул Собянин.
Ранее в аэропорту Внуково сообщили об ограничении приема и вылета рейсов, часть самолетов перенаправили в другие авиагавани Московского авиационного узла.
По неподтвержденным данным, аэропорт ограничил полеты из-за плана «Ковер», вводимого при неизвестных объектах в воздухе.
Также в ночь на 1 августа ПВО России сбили несколько дронов, один из которых врезался в фасад башни в Москва-Сити, еще два аппарата уничтожили над Одинцовским и Наро-Фоминским районами Московской области.
Беспилотники
Сергей Собянин
Москва 2023
Реклама
Реклама