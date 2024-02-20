Происшествия 20 февраля 2024, 08:48 Силы ПВО перехватили дрон ВСУ над Брянской областью и уничтожили над Калужской Минобороны: ПВО перехватила дрон ВСУ над Брянской областью и сбила под Калугой

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Вооруженные силы Украины пытались атаковать российские территории с помощью двух беспилотников. Один из них перехватили над Брянской областью, другой уничтожили под Калугой. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — указали в оборонном ведомстве.

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Атаку пресекли около 08:00 по московскому времени. Дежурные средства противовоздушной обороны перехватили один украинский беспилотник над территорией Брянской области. Еще один уничтожили над территорией Калужской области.

По данным Минобороны, в ночь на вторник, 20 февраля, под Брянском ликвидировали три украинских дрона самолетного типа. Губернатор региона Александр Богомаз говорил о двух сбитых беспилотниках. Он уточнял, что дроны ВСУ перехватили над Стародубским муниципальным округом и Погарским районом.