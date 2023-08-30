30 августа 2023, 03:30
Силы ППДО отразили атаки беспилотников с моря — глава Севастополя
Глава Севастополя: силы ППДО, предварительно, отражают атаки БПЛА с моря
В районе Севастопольской бухты, предварительно, силами ППДО отражаются атаки украинских БПЛА. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
«В районе Севастопольской бухты по предварительной информации силы ППДО отражают атаки вражеских беспилотников с моря», — написал Развожаев.
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Все силы и службы, как добавил Развожаев, находятся в состоянии боевой готовности.
Губернатор Севастополя призвал местных жителей сохранять спокойствие. Также он попросил доверять только официальной информации.
Ранее Минобороны России сообщило, что самолет Черноморского флота ликвидировал в акватории Черного моря четыре военных катера. Как указали в ведомстве, на катерах находился десант с группами ВСУ общей численностью до 50 человек. ВКС уничтожили военные катера противника 30 августа около 00:00 по московскому времени.
ВСУ
Севастополь
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