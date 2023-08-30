Происшествия 30 августа 2023, 03:30 Силы ППДО отразили атаки беспилотников с моря — глава Севастополя Глава Севастополя: силы ППДО, предварительно, отражают атаки БПЛА с моря РИА «Новости»

Читать 360tv в

В районе Севастопольской бухты, предварительно, силами ППДО отражаются атаки украинских БПЛА. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«В районе Севастопольской бухты по предварительной информации силы ППДО отражают атаки вражеских беспилотников с моря», — написал Развожаев.

Реклама

Все силы и службы, как добавил Развожаев, находятся в состоянии боевой готовности.

Губернатор Севастополя призвал местных жителей сохранять спокойствие. Также он попросил доверять только официальной информации.

Ранее Минобороны России сообщило, что самолет Черноморского флота ликвидировал в акватории Черного моря четыре военных катера. Как указали в ведомстве, на катерах находился десант с группами ВСУ общей численностью до 50 человек. ВКС уничтожили военные катера противника 30 августа около 00:00 по московскому времени.