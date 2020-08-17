Неизвестные обстреляли силовиков в Ингушетии

Недалеко от села Галашки (Ингушетия) неизвестные обстреляли силовиков. Инцидент произошел во время осмотра последними схрона с оружием. Об этом «360» сообщил информированный источник.

По предварительным данным, обстрел совершила группа из нескольких человек. Сейчас силовики прочесывают лесной массив. Никакой информации по пострадавшим на данный момент не поступало.

Сегодня утром стало известно, что после расстрела автомобиля с людьми в ингушском селе Сурхахи, три тейпа объявили кровную месть убийцам. Об этом «360» рассказал источник в правоохрательных органах. По имеющимся данным, они собрались вместе искать преступников и наказать их за содеянное.

Само нападение на автомобиль произошло несколькими днями ранее — 13 августа в Назрановском районе.