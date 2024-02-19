Происшествия 19 февраля 2024, 14:18 Власти Лобни сообщили о ликвидации угрозы из-за взрывчатки в авто Врип главы Лобни Кротова: силовики проверили дома, террористическую угрозу сняли Телеканал «360»

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В Лобне проверили дома, где ввели режим террористической опасности. Угрозу ликвидировали. Временно исполняющая полномочия главы городского округа Анна Кротова сообщила об этом в своем Telegram-канале.

«Проверочные мероприятия со стороны силовых структур завершены. Благодаря четким и слаженным действиям специалистов угроза ликвидирована», — объявила она.

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Жителям разрешили вернуться домой из пунктов временного размещения в школах № 3 и № 5. Анна Кротова поблагодарила их за четкое проведенную эвакуацию.

Режим оповещения о возможной угрозе теракта ввели в Лобне 19 февраля около полудня. Анна Кротова сообщила об эвакуации в центральном районе из трех домов по улице Мирной и одного на улице Дружбы.

Поводом для экстренных мер стало установленное в машине самодельное взрывное устройство. Подозреваемого задержали, взрывчатку обезвредили. «360» показал обстановку в городе во время работы экстренных служб.