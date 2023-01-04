Происшествия 04 января 2023, 07:51 Силовики задержали жителя Мелитополя, который передавал СБУ данные о ВС РФ РИА «Новости»: в Мелитополе задержали жителя, передавшего СБУ сведения о российской армии РИА «Новости»

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Силовики задержали жителя Мелитополя в Запорожье, который передавал украинским спецслужбам информацию о расположении и передвижении российских войск. Он также призывал к физической расправе над военными ВС РФ, сообщил РИА «Новости» представитель силового ведомства.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий был установлен житель города Мелитополь, который был завербован спецслужбами Украины через интернет ресурсы», — рассказали в силовых структурах.

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В ведомстве уточнили, что задержанный передавал СБУ сведения о расположении и передвижении российских частей и техники. Кроме того, он призывал уничтожать военнослужащих ВС России.

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Материалы дела уже направили в органы юстиции. Жителю Мелитополя грозит тюремный срок от 12 до 20 лет.

В конце декабря сотрудничавших с СБУ россиян задержали в трех регионах страны.