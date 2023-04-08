Происшествия 08 апреля 2023, 09:17 Силовики задержали второго напавшего на полицейских в Ингушетии РИА «Новости»: в Ингушетии задержан еще один разыскиваемый за нападения на полицейских РИА «Новости»

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Силовики задержали еще одного разыскиваемого за нападение на полицейских в Ингушетии. Об этом РИА «Новости» сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, нападавший Микаил М., 1998 года рождения, был задержан в ночь на субботу, 8 апреля. Всего подозревают четверых, поиски двух человек продолжаются.

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Ранее, 7 апреля, один из разыскиваемых за нападения на сотрудников правопорядка в Ингушетии сдался силовикам сам. Им оказался Амир Б. 2001 года рождения.

По информации следствия, 27 марта неизвестные обстреляли сотрудников полиции на посту в Северной Осетии, ранения получили двое полицейских. Третьего апреля злоумышленники на окраине Малгобека открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов, пострадал один сотрудник. В ночь на 6 апреля в селе Зязиков-Юрт в ходе перестрелки с боевиками трое сотрудников правоохранительных органов погибли, семеро получили ранения.

СК России возбудил уголовные дела по фактам нападения на полицейских в Ингушетии и Северной Осетии.