11 ноября 2020, 10:07
Силовики задержали сторонников боевиков среди студентов в Красноярске
Силовики Красноярска пресекли деятельность студентов из стран Средней Азии, которые являются сторонниками террористического движения «Джамаат Ансаруллох»*, пишет Lifе со ссылкой на пресс-службу краевого управления ФСБ.
Уточняется, что в операции участвовали представители регионального МВД и сотрудники Росгвардии. У студентов изъяли телефоны.
«Пресечена деятельность граждан из среднеазиатских стран, являющихся сторонниками террористического движения „Джамаат Ансаруллох“*», — уточнили представители регионального управления ФСБ.
Согласно информации ведомства, восемь студентов красноярского вуза проводили религиозные сборы и освещали деятельность боевиков в положительном свете. Помимо прочего, силовики получили данные о постоянной идеологической обработке членов группировки участниками движения через мессенджеры.
Всех задержанных депортировали в страны, гражданами которых они являются.
* — террористическая организация, запрещенная в РФ.