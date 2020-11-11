facebook_pixel
    11 ноября 2020, 10:07

    Силовики задержали сторонников боевиков среди студентов в Красноярске

    Полина Петрова

    Силовики Красноярска пресекли деятельность студентов из стран Средней Азии, которые являются сторонниками террористического движения «Джамаат Ансаруллох»*, пишет Lifе со ссылкой на пресс-службу краевого управления ФСБ.
    Силовики задержали сторонников боевиков среди студентов в Красноярске

    Уточняется, что в операции участвовали представители регионального МВД и сотрудники Росгвардии. У студентов изъяли телефоны.

    «Пресечена деятельность граждан из среднеазиатских стран, являющихся сторонниками террористического движения „Джамаат Ансаруллох“*», — уточнили представители регионального управления ФСБ.

    Согласно информации ведомства, восемь студентов красноярского вуза проводили религиозные сборы и освещали деятельность боевиков в положительном свете. Помимо прочего, силовики получили данные о постоянной идеологической обработке членов группировки участниками движения через мессенджеры.

    Всех задержанных депортировали в страны, гражданами которых они являются.

    * — террористическая организация, запрещенная в РФ.