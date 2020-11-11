Силовики задержали сторонников боевиков среди студентов в Красноярске

Уточняется, что в операции участвовали представители регионального МВД и сотрудники Росгвардии. У студентов изъяли телефоны.

«Пресечена деятельность граждан из среднеазиатских стран, являющихся сторонниками террористического движения „Джамаат Ансаруллох“*», — уточнили представители регионального управления ФСБ.

Согласно информации ведомства, восемь студентов красноярского вуза проводили религиозные сборы и освещали деятельность боевиков в положительном свете. Помимо прочего, силовики получили данные о постоянной идеологической обработке членов группировки участниками движения через мессенджеры.

Всех задержанных депортировали в страны, гражданами которых они являются.

* — террористическая организация, запрещенная в РФ.