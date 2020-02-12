    12 февраля 2020, 16:51

    Силовики задержали мужчину, который сказал, что хочет устроить теракт в Приморье

    Дарья Морозова

    ФСБ задержала гражданина Украины, который сказал своему знакомому, что хочет устроить теракт в Приморье. Об этом сообщила «Комсомольская правда».

    По данным РИА ФАН, после разговора его собеседник обратился в полицию. В ходе проверки информация о подготовке теракта не подтвердилась. Возможно, мужчина просто неудачно пошутил.

    Также выяснилось, что на территории Приморья он находится нелегально, с этим предстоит разбираться полиции.