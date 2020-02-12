12 февраля 2020, 16:51
Силовики задержали мужчину, который сказал, что хочет устроить теракт в Приморье
ФСБ задержала гражданина Украины, который сказал своему знакомому, что хочет устроить теракт в Приморье. Об этом сообщила «Комсомольская правда».
По данным РИА ФАН, после разговора его собеседник обратился в полицию. В ходе проверки информация о подготовке теракта не подтвердилась. Возможно, мужчина просто неудачно пошутил.
Также выяснилось, что на территории Приморья он находится нелегально, с этим предстоит разбираться полиции.