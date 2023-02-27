Происшествия 27 февраля 2023, 01:04 Силовики задержали более 200 подростков в ТЦ «Галерея» в Петербурге РИА «Новости»

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Силовики задержали 220 подростков после массовой драки в ТЦ «Галерея», в результате которой пострадали несколько человек, сообщил РБК. В ГСУ СК по Петербургу попросили передать для расследования уголовное дело о хулиганстве, которое инициировали правоохранительные органы, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Из материалов уголовного дела следует, что неустановленные лица, действуя группой лиц, грубо нарушая общественный порядок, совершили хулиганские действия в ТРЦ „Галерея“», — говорится в заявлении СК.

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По данным ГУ МВД по Петербургу, 26 февраля в полицию поступила информация о нарушении общественного порядка на Лиговском проспекте. Правоохранители доставили в полицию предполагаемых участников конфликта в возрасте от 14 до 17 лет.

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СМИ сообщили о задержаниях представителей молодежной субкультуры, которая называет себя «ЧВК Редан». Они носят черную одежду с изображением паука и клетчатые брюки. Аналогичные задержания прошли в Новосибирске и Москве.