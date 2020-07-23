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    23 июля 2020, 13:35

    Силовики задержали более 20 исламистов в трех регионах России. Видео

    Дамир Матюхин , Наза Салех Захи

    Сотрудники ФСБ задержали в Москве, Новосибирске и Красноярском крае 22 участников террористической организации «Исламское движение Узбекистана»*. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ России.

    Среди них как главари, так и рядовые участники. В операции также участвовали представители МВД и Росгвардии.

    Эти люди призывали к терроризму, занимались вербовкой и переправкой рекрутов в зону боевых действий. Кроме того, они финансировали членов террористической группировки, находящихся в Сирии.

    При задержании у них обнаружили пропагандистские видеоматериалы «Исламского движения Узбекистана»*, религиозную литературу, фальшивые паспорта. Документы они использовали в своих преступных целях. Сотрудники ФСБ все это изъяли у задержанных.

    Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.

    Ранее стало известно, что ФСБ предотвратила теракт в Нальчике. Бандиты планировали взорвать устройство рядом с сотрудниками правоохранительных органов. В ходе задержания преступников ликвидировали.

    *"Исламское движение Узбекистана» — террористическая организация, запрещенная на территории России.

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