Силовики задержали более 20 исламистов в трех регионах России. Видео

Сотрудники ФСБ задержали в Москве, Новосибирске и Красноярском крае 22 участников террористической организации «Исламское движение Узбекистана»*. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ России.

Среди них как главари, так и рядовые участники. В операции также участвовали представители МВД и Росгвардии.

Эти люди призывали к терроризму, занимались вербовкой и переправкой рекрутов в зону боевых действий. Кроме того, они финансировали членов террористической группировки, находящихся в Сирии.

При задержании у них обнаружили пропагандистские видеоматериалы «Исламского движения Узбекистана»*, религиозную литературу, фальшивые паспорта. Документы они использовали в своих преступных целях. Сотрудники ФСБ все это изъяли у задержанных.

Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.

Ранее стало известно, что ФСБ предотвратила теракт в Нальчике. Бандиты планировали взорвать устройство рядом с сотрудниками правоохранительных органов. В ходе задержания преступников ликвидировали.

*"Исламское движение Узбекистана» — террористическая организация, запрещенная на территории России.