Силовики задержали более 20 исламистов в трех регионах России. Видео
Среди них как главари, так и рядовые участники. В операции также участвовали представители МВД и Росгвардии.
Эти люди призывали к терроризму, занимались вербовкой и переправкой рекрутов в зону боевых действий. Кроме того, они финансировали членов террористической группировки, находящихся в Сирии.
При задержании у них обнаружили пропагандистские видеоматериалы «Исламского движения Узбекистана»*, религиозную литературу, фальшивые паспорта. Документы они использовали в своих преступных целях. Сотрудники ФСБ все это изъяли у задержанных.
Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.
Ранее стало известно, что ФСБ предотвратила теракт в Нальчике. Бандиты планировали взорвать устройство рядом с сотрудниками правоохранительных органов. В ходе задержания преступников ликвидировали.
*"Исламское движение Узбекистана» — террористическая организация, запрещенная на территории России.