Происшествия 21 декабря 2023, 23:18 Силовики ворвались в клуб Mutabor после «голой» вечеринки Ивлеевой Shot: силовики сорвали вторую часть «голой» вечеринки Ивлеевой для обычных людей РИА «Новости»

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Сотрудники правоохранительных органов ворвались в клуб Mutabor после откровенной вечеринки телеведущей Анастасии Ивлеевой. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Силовики сорвали начало второй части мероприятия, устроенной для «простых смертных». Любой желающий мог приобрести на нее билеты, но дресс-кода оставили все тот же — максимальное оголение тела.

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По информации канала, в заведение никого не пускают, вечеринка фактически сорвана.

Правоохранители приступили к просмотру камер видеонаблюдения. Предположительно, ищут доказательства пропаганды ЛГБТ* среди посетителей клуба.

Толпа фанатов Ивлеевой собралась у клуба. Там же дежурит скорая помощь, но неизвестно, зачем вызвали бригаду медиков.

Ранее Ксения Собчак оправдалась за участие в скандальной «голой» вечеринке у блогера Насти Ивлеевой. Телеведущая отреагировала на критику, заявив, что каждый вправе сам решать, в каких мероприятиях и в каком виде участвовать. Собчак добавила, что мир несправедлив, поэтому всегда так будет, что где-то гибнут люди или голодают люди, а в другом кто-то веселится и пьет шампанское.

* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ.