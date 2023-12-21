21 декабря 2023, 23:18
Силовики ворвались в клуб Mutabor после «голой» вечеринки Ивлеевой
Shot: силовики сорвали вторую часть «голой» вечеринки Ивлеевой для обычных людей
Сотрудники правоохранительных органов ворвались в клуб Mutabor после откровенной вечеринки телеведущей Анастасии Ивлеевой. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.
Силовики сорвали начало второй части мероприятия, устроенной для «простых смертных». Любой желающий мог приобрести на нее билеты, но дресс-кода оставили все тот же — максимальное оголение тела.
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По информации канала, в заведение никого не пускают, вечеринка фактически сорвана.
Правоохранители приступили к просмотру камер видеонаблюдения. Предположительно, ищут доказательства пропаганды ЛГБТ* среди посетителей клуба.
Толпа фанатов Ивлеевой собралась у клуба. Там же дежурит скорая помощь, но неизвестно, зачем вызвали бригаду медиков.
Ранее Ксения Собчак оправдалась за участие в скандальной «голой» вечеринке у блогера Насти Ивлеевой. Телеведущая отреагировала на критику, заявив, что каждый вправе сам решать, в каких мероприятиях и в каком виде участвовать. Собчак добавила, что мир несправедлив, поэтому всегда так будет, что где-то гибнут люди или голодают люди, а в другом кто-то веселится и пьет шампанское.
* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ.
ЛГБТ
Полиция
Анастасия Ивлеева
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