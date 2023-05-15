Происшествия 15 мая 2023, 11:24 Силовики прибыли в Климовск после сообщений о минировании местной ЛЭП ТАСС сообщил о работе ФСБ на месте предположительного минирования ЛЭП в Климовске «ВКонтакте»

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Неизвестные, по предварительным данным, заминировали опору линии электропередачи (ЛЭП) в Климовске. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. На месте работают сотрудники ФСБ и саперы.

«Коробка с проводами, которые уходят под землю, обнаружена около опоры ЛЭП. Кроме того, недалеко находится дорога», — заявил собеседник агентства.

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Ранее Telegram-каналы написали, что похожий на взрывное устройство предмет жители Климовска увидели у эстакады на ЛЭП. Речь шла о пенопластовой коробке от строительного утеплителя.

Очевидцы сообщили об увиденном в правоохранительные органы. Полиция находится на месте происшествия. Саперы с собаками пока не обнаружили там взрывное устройство. Все подробности сейчас уточняются.

В начале мая появились данные, что в Ленинградской области обнаружили шесть предметов, похожих на взрывные устройства. Однако позже информация не подтвердилась.