Происшествия 26 мая 2023, 17:07 Силовики предотвратили подрыв газовой станции в Москве — Shot Shot: ФСБ предотвратила подрыв газовой станции в Москве Unsplash

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Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) нашли и обезвредили взрывное устройство в столичном районе Хорошево-Мневники. По предварительным данным, это была диверсия сторонников Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил Telegram-канал Shot.

По данным источника, под подозрением силовиков находятся задержанные за теракт на линии электропередач в Ленинградской области.

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Более двух недель назад на улице Живописной очевидцы услышали хлопок и вызвали сотрудников правоохранительных органов. Специалисты нашли возле газораспределительной станции сверток. Он был замотан изолентой, из него торчали трубки. Находку забрали на экспертизу.

Ранее неизвестные сожгли релейный шкаф на железнодорожной станции в Санкт-Петербурге. На месте нашли зажигалку, жидкость для розжига и подпаленную упаковка от зубной пасты, уточнил источник Shot. Со шкафа сняли отпечатки пальцев. На место вызвали сотрудников экстренных служб.

Аналогичную диверсию устроили на железной дороге в 20 километрах от Магнитогорска в Челябинской области.