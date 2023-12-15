Происшествия 15 декабря 2023, 09:16 Силовики предотвратили новогодний теракт на вокзале в Нальчике — СМИ Shot: житель Нальчика готовил теракт на вокзале под Новый год РИА «Новости»

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Силовики нашли в гараже 42-летнего жителя Нальчика две самодельные взрывчатки, с помощью которых он хотел устроить теракт на вокзале под Новый год. Об этом сообщил Telegram-канал Shot со ссылкой на источник.

Мужчина хранил два взрывных устройства в металлическом ведре. При обыске в гараже также обнаружились два пакета с аммиачной селитрой, гвозди, саморезы и растворитель. Житель признался, что постоянно общался по телефону с украинскими кураторами и планировал подорвать СВУ на вокзале в декабре.

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Силовики возбудили уголовное дело по статьям о теракте, незаконном изготовлении взрывчатых веществ, незаконном приобретении взрывчатых веществ, а также изготовлении орудий совершения преступления.

С начала 2023 года в России предотвратили около 150 террористических актов. Силовые структуры также разоблачили 73 законспирированные террористические ячейки и заблокировали счета более четырех тысяч причастных к финансированию терроризма и ВСУ.