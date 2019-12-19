19 декабря 2019, 15:42
Силовики попали в квартиру матери подозреваемого в педофилии
Правоохранительные органы вскрыли квартиру матери Андрея Бовта. Мужчину подозревают в изнасиловании 13-летней дочери и нелегальном хранении оружия под Гатчиной. Об этом сообщили «Невские новости».
Силовикам удалось попасть в квартиру Веры Лободюк. В настоящее время там проходит обыск.
По словам соседей, Бовт не навещал мать. У нее в гостях не были также внуки и невестка. Однако старший брат подогреваемого регулярно появлялся в квартире Лободюк вместе с женой и детьми.
Ранее следствие допросило маму пострадавшей Светлану Лободюк. По словам женщины, она узнала о насилии от дочери.