Силовики попали в квартиру матери подозреваемого в педофилии

Силовикам удалось попасть в квартиру Веры Лободюк. В настоящее время там проходит обыск.

По словам соседей, Бовт не навещал мать. У нее в гостях не были также внуки и невестка. Однако старший брат подогреваемого регулярно появлялся в квартире Лободюк вместе с женой и детьми.

Ранее следствие допросило маму пострадавшей Светлану Лободюк. По словам женщины, она узнала о насилии от дочери.