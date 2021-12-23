Силовики обнаружили цех по производству взрывчатки в квартире в Ростове-на-Дону

Жителя Ростова-на-Дону приговорили к тюремному заключению за организацию производства взрывных устройств. Об этом сообщил сайт «Привет-Ростов.ру», ссылаясь на пресс-службу управления ФСБ по Ростовской области.

Сотрудники полиции и ФСБ получили информацию о возможном преступлении. В квартире подозреваемого провели обыск и обнаружили компоненты для изготовления взрывчатки и уже готовые взрывные устройства.

Мужчину признали виновным и приговорили к 3,5 года тюремного заключения. Кроме того, его обязали выплатить штраф — 110 тысяч рублей, написало ИА Nation News.